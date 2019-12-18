Полиция Лондона предъявила поляку обвинения в подготовке теракта

Как отмечается в коммюнике, 25-летнему Филиппу Голону Беднарчику, проживающего в британском Лутоне, предъявлены обвинения в “сборе информации, которая, возможно, может быть полезна человеку, совершающему или такму, что готовит теракт”, а также в “изготовлении или владении взрывчатым веществом при обстоятельствах, вызывающих подозрения”.

В полиции уточнили, что непосредственной угрозы для общественности Беднарчик, задержанный 11 декабря в Лутоне, расположенном к северу от британской столицы, не представлял. В среду он предстанет перед судьей магистратский суд Лондона.

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Напомним, в Польше задержали украинца, который планировал взорвать автомобиль у торгового центра.