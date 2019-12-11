У Польщі затримали українця, який планував підірвати автомобіль біля торговельного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Агенція внутрішньої безпеки (ABW) Польщі на вимогу прокуратури країни затримала українця, який планував підірвати начинений вибухівкою автомобіль біля торговельного центру у місті Пулави у Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал RMF24.pl.
За інформацією прокурора відділу національної прокуратури у Любліні Мацея Флоркевича, "затримана особа останнім часом сильно радикалізувалася, а близько двох місяців тому перейшла в іслам, отримавши ім’я Мохамед".
Чоловік зустрічався з багатьма особами, які могли допомогти йому у проведенні теракту, збирав різноманітні хімічні речовини, вивчав в Інтернеті матеріали про саморобні вибухові пристрої. Він також планував купити автомобіль, який мав бути використаний для здійснення теракту.
Чоловік проживав у Пулавах, а також часто бував у Варшаві. У польській столиці він перебував у середовищі іноземців, які, за словами польських правоохоронців, представляють радикальний підхід до принципів ісламу, утримував близькі контакти з іноземцями, зокрема з Таджикистану, а також громадянами Росії чеченської національності. Представники ABW також провели обшуки у помешканнях цих іноземців.
Громадянина України було затримано 4 грудня, а 6 грудня його заарештували. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.
Нагадаємо, в Польщі затримали українця за вбивство двох співвітчизників.