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В Польше задержали украинца, который планировал взорвать автомобиль возле торгового центра

В Польше задержали украинца, который планировал взорвать автомобиль возле торгового центра

Киев  •  УНН

 • 8001 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши по требованию прокуратуры страны задержала украинца, который планировал взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль возле торгового центра в городе Пулавы в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал RMF24.pl.

По информации прокурора отдела национальной прокуратуры в Люблине Мацея Флоркевича, "задержанный в последнее время сильно радикализировался, а около двух месяцев назад перешел в ислам, получив имя Мохамед".

Мужчина встречался со многими лицами, которые могли помочь ему в проведении теракта, собирал различные химические вещества, изучал в Интернете материалы про самодельные взрывные устройства. Он также планировал купить автомобиль, который должен был быть использован для совершения теракта.

Мужчина проживал в Пулавах, а также часто бывал в Варшаве. В польской столице он находился в среде иностранцев, которые, по словам польских правоохранителей, представляют радикальный подход к принципам ислама, имел близкие контакты с иностранцами, в том числе из Таджикистана, а также гражданами России чеченской национальности. Представители ABW также провели обыски в помещениях этих иностранцев.

Гражданин Украины был задержан 4 декабря, а 6 декабря его арестовали. Ему грозит до 5 лет заключения.

Напомним, в Польше задержали украинца за убийство двух соотечественников.

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