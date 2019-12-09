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19:19 • 272 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103111 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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17:07 • 73555 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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14:10 • 103194 просмотра

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В Польше задержали украинца за убийство двух соотечественников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В воскресенье полицейские нашли тела двух украинцев и задержали еще одного гражданина Украины, подозреваемого в их убийстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Lublin112.pl.

"В воскресенье, около 13:00, полицейские получили сообщение об обнаружении двух тел на одном из объектов в Доброславове, что вблизи Пулава. Врач констатировал смерть на месте происшествия. Травмы на обоих телах показали, что смерти мужчин могли способствовать третьи лица", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что погибшие мужчины работали в хозяйстве.

"По делу задержали 36-летнего гражданина Украины. Полицейские установили, что мужчина знает жертв и работал с ними на питомнике растений", - добавили в СМИ.

Указано, что сейчас идет следствие. Подобное преступление карается пожизненным лишением свободы.

Напомним, шесть человек погибли в результате взрыва на курорте в Польше.

Украинские Национальные Новости

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