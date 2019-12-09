В Польше задержали украинца за убийство двух соотечественников

"В воскресенье, около 13:00, полицейские получили сообщение об обнаружении двух тел на одном из объектов в Доброславове, что вблизи Пулава. Врач констатировал смерть на месте происшествия. Травмы на обоих телах показали, что смерти мужчин могли способствовать третьи лица", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что погибшие мужчины работали в хозяйстве.

"По делу задержали 36-летнего гражданина Украины. Полицейские установили, что мужчина знает жертв и работал с ними на питомнике растений", - добавили в СМИ.

Указано, что сейчас идет следствие. Подобное преступление карается пожизненным лишением свободы.

Напомним, шесть человек погибли в результате взрыва на курорте в Польше.