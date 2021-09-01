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Поліція Копенгагена заборонила колишнім засудженим за насильство перебувати у центрі міста вночі

Поліція Копенгагена заборонила колишнім засудженим за насильство перебувати у центрі міста вночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. 14 вересня в центрі Копенгагена відкриють чотири зони в пішохідних районах Готерсгад, Вестергад, Вестерброгад і Кодбіен, де знаходиться безліч барів і ресторанів. Колишні засуджені не зможуть потрапити туди вночі. Таке рішення прийняли для безпеки громадян, повідомляє поліція міста, пише УНН.

Деталі

Заборона торкнеться тих, кого засудили за насильницькі злочини або за застосування зброї. Відвідувати центр можна з опівночі до п’ятої години ранку. Міру можуть застосовувати на термін до двох років.

Як заявив міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп: “Мова йде про створення місць, де не буде тих, хто може створити проблеми. Тоді звичайні люди зможуть спокійно гуляти по місту і веселитися”.

При першому порушенні заборони колишнім засудженим загрожує штраф в 10 тисяч датських крон (більше 42 тисяч гривень). При повторному — 30 днів позбавлення волі.

Довідка

У Данії закон про обмеження переміщень колишніх засуджених прийняли 1 липня. Копенгаген стане першим містом, в якому з’являться “зони нічного життя”, куди заборонено вхід людям з кримінальним минулим. Поки контролювати дотримання закону буде поліція, в майбутньому правоохоронні органи сподіваються на сприяння власників барів і ресторанів.

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