Поліція Копенгагена заборонила колишнім засудженим за насильство перебувати у центрі міста вночі

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Заборона торкнеться тих, кого засудили за насильницькі злочини або за застосування зброї. Відвідувати центр можна з опівночі до п’ятої години ранку. Міру можуть застосовувати на термін до двох років.

Як заявив міністр юстиції Данії Нік Хеккеруп: “Мова йде про створення місць, де не буде тих, хто може створити проблеми. Тоді звичайні люди зможуть спокійно гуляти по місту і веселитися”.

При першому порушенні заборони колишнім засудженим загрожує штраф в 10 тисяч датських крон (більше 42 тисяч гривень). При повторному — 30 днів позбавлення волі.

Довідка

У Данії закон про обмеження переміщень колишніх засуджених прийняли 1 липня. Копенгаген стане першим містом, в якому з’являться “зони нічного життя”, куди заборонено вхід людям з кримінальним минулим. Поки контролювати дотримання закону буде поліція, в майбутньому правоохоронні органи сподіваються на сприяння власників барів і ресторанів.