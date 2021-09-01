Полиция Копенгагена запретила бывшим осужденным за насилие находиться в центре города ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. 14 сентября в центре Копенгагена откроют четыре зоны в пешеходных районах Готерсгад, Вестергад, Вестерброгад и Кодбиен, где находится множество баров и ресторанов. Бывшие осуждённые не смогут попасть туда ночью. Такое решение приняли для безопасности граждан, сообщает полиция города, пишет УНН.
Детали
Запрет коснётся тех, кого осудили за насильственные преступления или за применение оружия. Посещать центр нельзя с полуночи до пяти часов утра. Меру могут применять на срок до двух лет.
Как заявил министр юстиции Дании Ник Хэккеруп: “Речь идёт о создании мест, где не будет тех, кто может создать проблемы. Тогда обычные люди смогут спокойно гулять по городу и веселиться”.
При первом нарушении запрета бывшим осуждённым грозит штраф в 10 тысяч датских крон (больше 42 тысяч гривен). При повторном — 30 дней лишения свободы.
Справка
В Дании закон об ограничении перемещений бывших осуждённых приняли 1 июля. Копенгаген станет первым городом, в котором появятся “зоны ночной жизни”, куда запрещён вход людям с криминальным прошлым. Пока контролировать соблюдение закона будет полиция, в будущем правоохранительные органы надеятся на содействие владельцев баров и ресторанов.