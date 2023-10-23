Поліція Кіпру заарештувала 4 людей після вибуху біля посольства Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Поліція Кіпру повідомила про затримання чотирьох сирійців за підозрою в запуску вибухового пристрою неподалік від посольства Ізраїлю в столиці Нікосії. Вибух не завдав серйозних пошкоджень. Про це пише АР, передає УНН.
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Поліція повідомила, що цим чотирьом сирійцям віком від 17 до 21 року висунуто звинувачення у спробі знищення майна з використанням вибухівки, зберіганні та використанні вибухівки та зберіганні ножа.
Поліція не повідомила, чи пов'язаний вибух з війною в Газі. Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та наступних військових дій у всьому Європейському Союзі посилено заходи безпеки.
Суд Нікосії постановив, щоб підозрювані залишалися під вартою протягом шести днів, доки слідчі не зможуть офіційно висунути їм звинувачення або не звільнять їх.
За даними поліції, двоє підозрюваних були помічені, коли йшли поблизу місця вибуху, а двоє інших сиділи в машині, припаркованій у сусідньому провулку. Також в салоні автомобіля знайшли два ножі та молоток.
Офіцери вибухонебезпечної служби заявили, що на місці події всередині невеликого металевого предмета було знайдено «дуже невелику кількість піротехнічного матеріалу».
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