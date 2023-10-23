Полиция Кипра арестовала 4 человек после взрыва возле посольства Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Полиция Кипра сообщила о задержании четырех сирийцев по подозрению в запуске взрывного устройства неподалеку от посольства Израиля в столице Никосии. Взрыв не нанес серьезных повреждений. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Полиция сообщила, что этим четырем сирийцам в возрасте от 17 до 21 года предъявлены обвинения в попытке уничтожения имущества с использованием взрывчатки, хранении и использовании взрывчатки и хранении ножа.
Полиция не сообщила, связан ли взрыв с войной в Газе. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих военных действий во всем Европейском Союзе усилены меры безопасности.
Суд Никосии постановил, чтобы подозреваемые оставались под стражей в течение шести дней, пока следователи не смогут официально предъявить им обвинения или не освободят их.
По данным полиции, двое подозреваемых были замечены, когда шли вблизи места взрыва, а двое других сидели в машине, припаркованной в соседнем переулке. Также в салоне автомобиля нашли два ножа и молоток.
Офицеры взрывотехнической службы заявили, что на месте происшествия внутри небольшого металлического предмета было найдено «очень небольшое количество пиротехнического материала».
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