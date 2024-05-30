Поліція Берліна готує масштабну операцію напередодні Євро-2024
Київ • УНН
Поліція Берліна стикається з серйозною проблемою безпеки у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу 2024 року і конференції з відновлення України в червні, готуючись до можливих інцидентів, таких як тероризм, некеровані вболівальники і протести.
Через Чемпіонат Європи з футболу та Конференцію з відновлення України в червні берлінська поліція зіткнулася з одним з найбільших викликів за останні роки. Про це повідомляє Tagesschau, пише УНН.
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Зазначається, що поліції доводиться готуватися до всіх видів інцидентів – від терористичних атак, проблемних та агресивних фанатів до демонстрацій пропалестинських прихильників або активістів, які виступають за захист клімату.
Комісарка поліції Барбара Словік заявила, що за шість років її перебування на посаді ситуація ще ніколи не була такою гострою, як зараз.
Ми повинні постійно переоцінювати ситуацію з безпекою,
Конференція з питань відновлення України відбудеться в Берліні 11 і 12 червня. Чемпіонат Європи пройде в декількох містах Німеччини с 14 червня до 14 липня.
Франція готує безпрецедентні заходи безпеки на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі07.03.24, 11:49 • 23819 переглядiв