Полиция Берлина готовит масштабную операцию накануне Евро-2024

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  24592 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  90488 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  55816 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  76908 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  115250 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120552 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117490 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
29 мая 2024, 09:15  •  115363 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
29 мая 2024, 08:51  •  101335 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
29 мая 2024, 06:12  •  104023 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

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Сырский с Умеровым переговорили с главой Пентагона: министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории

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"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

29 мая 2024, 08:15  •  163042 просмотра

Полиция Берлина готовит масштабную операцию накануне Евро-2024

Полиция Берлина сталкивается с серьезной проблемой безопасности в связи с проведением чемпионата Европы по футболу 2024 года и конференции по восстановлению Украины в июне, готовясь к возможным инцидентам, таким как терроризм, неуправляемые болельщики и протесты.

Новости Мира •   •  7118 просмотра
Полиция Берлина готовит масштабную операцию накануне Евро-2024

Блинкен допустил, что США "адаптируют и откорректируют" позицию по ударам американским оружием по целям в россии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил, что Соединенные Штаты могут "адаптировать и откорректировать" свою позицию относительно разрешения Украине наносить удары американским оружием по целям в россии.

Война •   •  10347 просмотра
Блинкен допустил, что США "адаптируют и откорректируют" позицию по ударам американским оружием по целям в россии

Удары по российским РЛС: в США заявили о своем "беспокойстве"

Соединенные Штаты "обеспокоены" недавними ударами Украины по российским РЛС, поскольку это якобы может подорвать способность россии поддерживать силы ядерного сдерживания против Соединенных Штатов и привести к дестабилизации ситуации.

Война •   •  16217 просмотра
Удары по российским РЛС: в США заявили о своем "беспокойстве"

Армия рф 29 раз за сутки обстреляла Черниговскую и Сумскую области, 2 погибших и 6 раненых

Российские войска 29 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области, в том числе нанесли два ракетных удара, в результате чего 2 мирных жителя погибли, 6 получили ранения, а зданиям и инфраструктуре был нанесен ущерб.

Война •   •  13060 просмотра
Армия рф 29 раз за сутки обстреляла Черниговскую и Сумскую области, 2 погибших и 6 раненых

В Украине заработала программа по компенсации аграриям расходов за разминирование земель

В Украине запущена программа по компенсации фермерам 80% расходов на расчистку их земель от мин, а также выплаты компенсаций тем, кто уже расчистил свои земельные участки и начал на них работать.

Экономика •   •  12620 просмотра
В Украине заработала программа по компенсации аграриям расходов за разминирование земель

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-военкому Борисову

Суд планирует избрать меру пресечения бывшему одесскому военкому Евгению Борисову по подозрению в организации легализации незаконных доходов более чем в 142 млн гривен.

Криминал и ЧП •   •  11377 просмотра
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-военкому Борисову

Сырский с Умеровым переговорили с главой Пентагона: министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории

Украинские военачальники обсудили с министром обороны США неотложные потребности в боеприпасах, средствах противовоздушной обороны, оборудовании, а также мобилизацию и восстановление боевых бригад, при этом министр обороны Умеров во время разговора подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории.

Война •   •  13605 просмотра
Сырский с Умеровым переговорили с главой Пентагона: министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь право наносить удары по вражеской территории

Война за "Олимпекс": два банка и один "слуга народа", вероятно, помогли грозе и Науменко незаконно продать имущество зернового терминала в Одесской области

Гроза и Науменко незаконно продали часть зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области самим себе с помощью банков "Восток" и "Південний" и депутата от партии "Слуга народа".

Экономика •   •  12451 просмотра
Война за "Олимпекс": два банка и один "слуга народа", вероятно, помогли грозе и Науменко незаконно продать имущество зернового терминала в Одесской области

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Объясняется разница между горячими и холодными криптовалютными кошельками, подчеркивается компромисс между удобством и безопасностью, и приводятся примеры каждого типа.

Экономика •   •  81154 просмотра
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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

В Великобритании распустили парламент накануне досрочных всеобщих выборов, назначенных на 4 июля

После объявления британским премьером Риши Сунаком даты досрочных всеобщих выборов 4 июля депутаты сложили свои полномочия.

Новости Мира •   •  9674 просмотра
В Великобритании распустили парламент накануне досрочных всеобщих выборов, назначенных на 4 июля