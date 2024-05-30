Полиция Берлина готовит масштабную операцию накануне Евро-2024

Из-за чемпионата Европы по футболу и конференции по восстановлению Украины в июне берлинская полиция столкнулась с одной из самых больших проблем за последние годы. Об этом сообщает Tagesschau, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что полиции приходится готовиться ко всем видам инцидентов – от террористических атак, проблемных и агрессивных фанатов до демонстраций пропалестинских сторонников или активистов, выступающих за защиту климата.

Комиссар полиции Барбара Словик заявила, что за шесть лет ее пребывания в должности ситуация еще никогда не была такой острой, как сейчас.

Мы должны постоянно переоценивать ситуацию с безопасностью, - отметила она.

Конференция по вопросам восстановления Украины состоится в Берлине 11 и 12 июня. Чемпионат Европы пройдет в нескольких городах Германии с 14 июня по 14 июля.

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