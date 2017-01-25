Поліцейського затримали за вимагання хабара з учасника АТО

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Правоохоронці викрили на хабарництві працівника сектору кримінального розшуку поліції Сумщини, який вимагав гроші з учасника антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що житель одного з сіл району був демобілізований наприкінці минулого року. Під час участі в антитерористичній операції його військовий квиток згорів при бойовому зіткненні з терористами. Дізнавшись про це, старший лейтенант поліції почав вимагати чотири тисячі гривень з бійця за непритягнення до адміністративної відповідальності.

Співробітники спецслужби затримали поліцейського у власному автомобілі поблизу залізничного переїзду в одному з сіл Сумщини під час отримання всієї суми хабара.

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