Поліцейського затримали за вимагання хабара з учасника АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Правоохоронці викрили на хабарництві працівника сектору кримінального розшуку поліції Сумщини, який вимагав гроші з учасника антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що житель одного з сіл району був демобілізований наприкінці минулого року. Під час участі в антитерористичній операції його військовий квиток згорів при бойовому зіткненні з терористами. Дізнавшись про це, старший лейтенант поліції почав вимагати чотири тисячі гривень з бійця за непритягнення до адміністративної відповідальності.
Співробітники спецслужби затримали поліцейського у власному автомобілі поблизу залізничного переїзду в одному з сіл Сумщини під час отримання всієї суми хабара.