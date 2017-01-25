Полицейского задержали за вымогательство взятки у участника АТО

Правоохранители установили, что житель одного из сел района был демобилизован в конце прошлого года. Во время участия в антитеррористической операции его военный билет сгорел при боевом столкновении с террористами. Узнав об этом, старший лейтенант полиции потребовал 4 тысячи гривен у бойца за непривлечение к административной ответственности.

Сотрудники спецслужбы задержали полицейского в собственном автомобиле возле железнодорожного переезда в одном из сел Сумской области во время получения всей суммы взятки.



