Полицейского задержали за вымогательство взятки у участника АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Правоохранители разоблачили во взяточничестве сотрудника сектора уголовного розыска полиции Сумской области, который требовал деньги с участника антитеррористической операции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что житель одного из сел района был демобилизован в конце прошлого года. Во время участия в антитеррористической операции его военный билет сгорел при боевом столкновении с террористами. Узнав об этом, старший лейтенант полиции потребовал 4 тысячи гривен у бойца за непривлечение к административной ответственности.
Сотрудники спецслужбы задержали полицейского в собственном автомобиле возле железнодорожного переезда в одном из сел Сумской области во время получения всей суммы взятки.