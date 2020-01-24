Поліцейського та експравоохоронця затримали за розбійний напад на будинок пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Слідчі затримали діючого і колишнього поліцейських за фактом вчинення розбійного нападу. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, затримали діючого і колишнього поліцейських за фактом вчинення розбійного нападу з проникненням у житло", - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 січня 2020 року поліцейський батальйону поліції особливого призначення ГУ Нацполіції в Одеській області та колишній поліцейський Ізолятору тимчасового тримання разом із двома невстановленими особами вчинили розбійний напад на будинок мешканця одного із сіл на Одещині з метою заволодіння його грошовими коштами. Попередньо встановлено, що інформатором злочинної групи виступив діючий правоохоронець.
За результатами проведених невідкладних слідчих та розшукових дій, у ніч з 23 на 24 січня 2020 року правоохоронця та його колишнього колегу затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчим територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, планується повідомити затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, а також звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів.
У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного у розбійному нападі на жителя Київщини, який вдарив потерпілого цеглиною по голові.