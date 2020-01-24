Полицейского и экс-правоохранителя задержали за разбойное нападение на дом пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Следователи задержали действующего и бывшего полицейских по факту совершения разбойного нападения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве задержали действующего и бывшего полицейских по факту совершения разбойного нападения с проникновением в жилье", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что 23 января 2020 года полицейский батальона полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Одесской области и бывший полицейский Изолятора временного содержания вместе с двумя неустановленными лицами совершили разбойное нападение на дом жителя одного из сел Одесской области с целью завладения его денежными средствами. Предварительно установлено, что информатором преступной группы выступил действующий провоохранитель.
По результатам проведенных неотложных следственных и розыскных действий, в ночь с 23 на 24 января 2020 года правоохранителя и его бывшего коллегу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас следователем территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве, планируется сообщить задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины, а также обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на жителя Киевской области, который ударил потерпевшего кирпичом по голове.