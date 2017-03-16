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Поліцейського-хабарника затримали на Львівщині

Поліцейського-хабарника затримали на Львівщині

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Працівника одного з райвідділів поліції Львівщини викрили поліцейського на вимаганні грошей. Він разом із співучасником, неодноразово засудженим за тяжкі злочини, вимагали з жертви 500 дол. Про це повідомили у прес-службі СБУ, передає УНН.

Оперативники затримали вимагачів під час отримання грошей в одному з райцентрів Львівщини.

Нагадаємо, 14 березня військова прокуратура Львівського гарнізону спільно із СБУ викрила на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальника львівської установи виконання покарань. Начальника Львівського СІЗО затримали на хабарі у службовому кабінеті. При затриманні йому стало зле, його госпіталізували.

Українські Національні Новини

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