Поліцейського-хабарника затримали на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Працівника одного з райвідділів поліції Львівщини викрили поліцейського на вимаганні грошей. Він разом із співучасником, неодноразово засудженим за тяжкі злочини, вимагали з жертви 500 дол. Про це повідомили у прес-службі СБУ, передає УНН.
Оперативники затримали вимагачів під час отримання грошей в одному з райцентрів Львівщини.
Нагадаємо, 14 березня військова прокуратура Львівського гарнізону спільно із СБУ викрила на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальника львівської установи виконання покарань. Начальника Львівського СІЗО затримали на хабарі у службовому кабінеті. При затриманні йому стало зле, його госпіталізували.