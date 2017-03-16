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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 115432 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130606 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138451 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120803 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106842 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107764 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103998 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Полицейского-взяточника задержали во Львовской области

Полицейского-взяточника задержали во Львовской области

Киев • УНН

 • 9653 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Работники одного из райотделов полиции Львовской области разоблачили полицейского в вымогательстве денег. Он вместе с соучастником, неоднократно осужденным за тяжкие преступления, требовали от жертвы 500 долл. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Оперативники задержали вымогателей во время получения денег в одном из райцентров Львовской области.

Напомним, 14 марта военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с СБУ разоблачила на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальника львовского учреждения исполнения наказаний. Начальника Львовского СИЗО задержали на взятке в служебном кабинете. При задержании ему стало плохо, его госпитализировали.

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