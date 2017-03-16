Полицейского-взяточника задержали во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Работники одного из райотделов полиции Львовской области разоблачили полицейского в вымогательстве денег. Он вместе с соучастником, неоднократно осужденным за тяжкие преступления, требовали от жертвы 500 долл. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
Оперативники задержали вымогателей во время получения денег в одном из райцентров Львовской области.
Напомним, 14 марта военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с СБУ разоблачила на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальника львовского учреждения исполнения наказаний. Начальника Львовского СИЗО задержали на взятке в служебном кабинете. При задержании ему стало плохо, его госпитализировали.