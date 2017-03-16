Полицейского-взяточника задержали во Львовской области

Оперативники задержали вымогателей во время получения денег в одном из райцентров Львовской области.

Напомним, 14 марта военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с СБУ разоблачила на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальника львовского учреждения исполнения наказаний. Начальника Львовского СИЗО задержали на взятке в служебном кабинете. При задержании ему стало плохо, его госпитализировали.