Поліцейський у Харкові "покривав" бізнес з прокату дитячих атракціонів
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 8 серпня. УНН. Прокуратура Харківської області за оперативного супроводу СБУ викрила правоохоронця - співробітника одного з райвідділів поліції міста, який отримав неправомірну вигоду. Про це проінформували у прес-службі прокуратури Харківської області, повідомляє УНН.
Як повідомив начальник управління прокуратури області Павло Вінда, наразі встановлено, що поліцейський щомісяця отримував неправомірну вигоду від підприємця, який працює у сфері надання послуг. А саме - прокат дитячих надувних атракціонів.
За попередніми даними сума щомісячної плати за безперешкодну роботу одного атракціону становила 8 тис. грн. Коли підприємець вирішив встановити ще один атракціон - загальна плата склала 15 тис. грн.
Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 КК України.