Полицейский в Харькове "покрывал" бизнес по прокату детских аттракционов

Как сообщил начальник управления прокуратуры области Павел Винда, установлено, что полицейский ежемесячно получал неправомерную выгоду от предпринимателя, работающего в сфере оказания услуг. А именно - прокат детских надувных аттракционов.

По предварительным данным сумма ежемесячной платы за беспрепятственную работу одного аттракциона составляла 8 тыс. грн. Когда предприниматель решил установить еще один аттракцион - общая плата составила 15 тыс. грн.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины.