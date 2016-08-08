Полицейский в Харькове "покрывал" бизнес по прокату детских аттракционов
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 8 августа. УНН. Прокуратура Харьковской области при оперативном сопровождении СБУ разоблачила правоохранителя - сотрудника одного из райотделов полиции города, который получил неправомерную выгоду. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, сообщает УНН.
Как сообщил начальник управления прокуратуры области Павел Винда, установлено, что полицейский ежемесячно получал неправомерную выгоду от предпринимателя, работающего в сфере оказания услуг. А именно - прокат детских надувных аттракционов.
По предварительным данным сумма ежемесячной платы за беспрепятственную работу одного аттракциона составляла 8 тыс. грн. Когда предприниматель решил установить еще один аттракцион - общая плата составила 15 тыс. грн.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины.