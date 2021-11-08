Поліцейський гелікоптер доставив до Львова 20-річну дівчину з підозрою на інсульт

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У рятувальній місії взяли участь фахівці Центру авіаційного забезпечення Національної поліції України і Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Нагадаємо, що аеромедична евакуація, що здійснюється у рамках спільного проєкту МВС та Міністерством охорони здоров'я України, триває на Львівщині вже понад місяць. За цей час гелікоптер Національної поліції Airbus Helicopters Н-145 здійснив майже тридцять рятувальних місій.

У поліції побажали пацієнтці швидкого одужання.

Додамо

В Україні реалізується спільна программа МВС та МОЗ з розбудови мережі медико-рятувальної авіації для допомоги громадянам, які потребують невідкладної медичної допомоги і проживають у віддалених населених пунктах.

Використовуються вертольоти Н145 компанії Airbus Helicopters, обладнані для виконання евакуаційних і санітарних потреб.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, у наступні три роки планується створити відповідні авіабази для ефективної роботи медико-рятувальної авіації у різних регіонах України. Наразі проект вже знайшов свою реалізацію у Львівській області.