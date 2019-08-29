Поліцейські з нового року отримуватимуть дві соціальні допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Опубліковано зміни до постанови, згідно з якою поліцейські отримуватимуть дві соцдопомоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужубу Міністерства внутрішніх справ України.
"Зусиллями та за ініціативи керівництва МВС та НП 21.08.2019 Кабмін прийняв, а сьогодні було опубліковано зміни до постанови, якою регулюється виплата соціальної допомоги поліцейським", - йдеться в повідомленні.
Як вказується, раніше соцдопомога була тільки одна - на оздоровлення, у розмірі посадового окладу, який "значно нижче за рівень грошового забезпечення (входять ще надбавки і премії)".
"А от вже з 2020 їх буде дві (як і в інших держслужбовців!):
1. На оздоровлення - не менше посадового окладу і не більше розміру грошового забезпечення (одна зарплата).
2. На вирішення соціально-побутових питань - розміром не більше одного грошового забезпечення (одна зарплата)", - повідомили у міністерстві.
У МВС додали, що розміри допомоги будуть визначатися, виходячи з наявного фінансування.
Нагадаємо, поліцейським та рятувальникам пообіцяли з початку 2019 року посилення соціального захисту, зокрема підвищення заробітної плати, компенсацію за винайм квартир та систему фінансового лізингу на придбання власного житла.