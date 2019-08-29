Полицейские с нового года будут получать два социальных пособия

"Усилиями и по инициативе руководства МВД и НП 21.08.2019 Кабмин принял, а сегодня были опубликованы изменения в постановление, которым регулируется выплата социальной помощи полицейским", - говорится в сообщении.

Как указывается, ранее соцпомощь была только одна - на оздоровление в размере должностного оклада, который "значительно ниже уровня денежного обеспечения (входят еще надбавки и премии)".

"А вот уже с 2020 их будет две (как и у других госслужащих!):

1. На оздоровление - не меньше должностного оклада и не больше размера денежного обеспечения (одна зарплата).

2. На решение социально-бытовых вопросов - в размере не больше одного денежного обеспечения (одна зарплата)", - сообщили в министерстве.

В МВД добавили, что размеры помощи будут определяться, исходя из имеющегося финансирования.

Напомним, полицейским и спасателям пообещали с начала 2019 года усиление социальной защиты, в частности повышение заработной платы, компенсации за наем квартир и систему финансового лизинга на приобретение собственного жилья.