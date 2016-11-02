Поліцейські вилучили гранату у жителя Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили гранату у жителя Херсонщини. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.
Сьогодні, 2 листопада до поліції поступило повідомлення про чоловіка, що порушував публічний порядок та тримав у руці предмет, зовні схожий на гранату.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу чоловіка. Ним виявився 39-річний безробітний місцевий житель. Під час проведення обшуку його будинку оперативники виявили та вилучили бойову гранату “Ф-1” із запалом.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.