Полицейские изъяли гранату у жителя Херсонской области

Сегодня, 2 ноября в полицию поступило сообщение о мужчине, который нарушал общественный порядок и держал в руке предмет, внешне похожий на гранату.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 39-летний безработный местный житель. Во время проведения обыска его дома оперативники обнаружили и изъяли боевую гранату "Ф-1" с запалом.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.