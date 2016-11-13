Поліцейські охорони затримали трьох крадіїв в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Приморському районі міста троє чоловіків таємно проникли у складське приміщення та намагалися скоїти крадіжку, але їх затримали працівники поліції охорони, передає УНН з посиланням на прес-службу УПО в Одеській області.
Так, близько дев’ятої години вечора наряд поліції охорони отримав виклик до охоронюванного об’єкту.
Зазначається, що невідомі шляхом пролому тильної стіни складу проникли до приміщення та винесли телевізор, DVD та дві упаковки пляшок води.
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У зв’язку з цим правоохоронці захопили трьох втікачів.
Зловмисниками виявилися 38-річний чоловік без постійного місця проживання, 26-річний мешканець Одеської області та 28-річний мешканець міста.
Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Порушників чекає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.