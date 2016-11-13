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15 марта, 19:03 • 110345 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152881 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129155 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122302 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108026 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103128 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Полицейские охраны задержали трех воров в Одессе

Полицейские охраны задержали трех воров в Одессе

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Приморском районе города трое мужчин тайно проникли в складское помещение и пытались совершить кражу, но их задержали сотрудники полиции охраны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УПО в Одесской области.

Так, около девяти часов вечера наряд полиции охраны получил вызов от охраняемого объекта.

Отмечается, что неизвестные путем пролома тыльной стены склада проникли в помещение и вынесли телевизор, DVD и две упаковки бутылок воды.

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В связи с этим правоохранители захватили трех беглецов.

Злоумышленниками оказались 38-летний мужчина без определенного места жительства, 26-летний житель Одесской области и 28-летний житель города.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины - кража. Нарушителей ждет лишение свободы на срок от трех до шести лет.

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