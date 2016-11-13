Полицейские охраны задержали трех воров в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Приморском районе города трое мужчин тайно проникли в складское помещение и пытались совершить кражу, но их задержали сотрудники полиции охраны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УПО в Одесской области.
Так, около девяти часов вечера наряд полиции охраны получил вызов от охраняемого объекта.
Отмечается, что неизвестные путем пролома тыльной стены склада проникли в помещение и вынесли телевизор, DVD и две упаковки бутылок воды.
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В связи с этим правоохранители захватили трех беглецов.
Злоумышленниками оказались 38-летний мужчина без определенного места жительства, 26-летний житель Одесской области и 28-летний житель города.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины - кража. Нарушителей ждет лишение свободы на срок от трех до шести лет.