Поліцейські Донеччини зірвали угоду з торгівлі людьми

ukru
20:29 • 4816 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 67481 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 112725 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 119134 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 209226 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 162967 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 184303 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172134 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164466 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 342581 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9 м/с
69 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 119631 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 167312 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 143878 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 159206 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 68380 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 209193 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 342557 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 361683 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 278908 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 352167 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 42883 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 55673 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 68380 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 159206 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 167312 перегляди
Актуальне
Поліцейські Донеччини зірвали угоду з торгівлі людьми

Поліцейські Донеччини зірвали угоду з торгівлі людьми

Київ • УНН

 • 9433 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Донецькі правоохоронці запобігли продажу дівчини в сексуальне рабство до Туреччини. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Поліція запобігла продажу дівчини в сексуальне рабство до Туреччини. Операція проходила в Запорізькій області за кілька годин до вильоту закордон, де на неї вже чекав турецький сутенер. Затримана організаторка секс-бізнесу, яка вибирала у “жертви” виключно жительок із зони АТО.

Так, 21-річна жителька Запорізької області вирішила скористатися уразливим станом жінок, які постраждали від війни. Зловмисниця мала зв’язки у Туреччині та домовилася про поставку дівчат, яким була уготована доля секс-рабинь.

Дівчина спеціально приїхала на Донеччину, аби підшукати кандидаток. Її мішенню були молоді жінки з родин, які потрапили у скрутні життєві обставини. Вербувальниця збирала інформацію про тих, хто мав матеріальні труднощі, обдзвонювала їх та обіцяла їм “золоті гори” в обмін на надання послуг інтимного характеру.

Оперативники викрили зловмисницю та дізналися, що турецький “замовник” обрав одну з кандидаток, та наразі готується її виїзд закордон. “Жертвою” торговців людьми стала 25-річна маріупольчанка, яка залишилася без роботи та сама виховує маленького сина.

Поліцейські документували злочинну діяльність зловмисниці кілька місяців, готуючи операцію по затриманню. Затримували у Запоріжжі, безпосередньо перед вильотом до Києва, звідки дівчина мала вирушити до сонячної країни.

До сусідньої області вирушили кілька груп оперативників. З метою конспірації підозрювана в аеропорт не поїхала, а зустрілася з дівчиною на вулиці. Правоохоронці перекрили район в цьому місці. Посередниця була затримана у момент, коли давала їй інструкції — як проходити митний контроль, як вести себе у Туреччині.

Також встановлено, що зловмисницею було завербовано ще кілька дівчат. Всі вони — жительки Донецької області, які перебували у скрутних життєвих обставинах.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

Санкція статті — від 5 до 12 років позбавлення волі. Суд обрав для зловмисниці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.55
Bitcoin
$83,762.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.50
Ethereum
$1,874.00