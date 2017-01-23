Поліцейські Донеччини зірвали угоду з торгівлі людьми

Поліція запобігла продажу дівчини в сексуальне рабство до Туреччини. Операція проходила в Запорізькій області за кілька годин до вильоту закордон, де на неї вже чекав турецький сутенер. Затримана організаторка секс-бізнесу, яка вибирала у “жертви” виключно жительок із зони АТО.

Так, 21-річна жителька Запорізької області вирішила скористатися уразливим станом жінок, які постраждали від війни. Зловмисниця мала зв’язки у Туреччині та домовилася про поставку дівчат, яким була уготована доля секс-рабинь.

Дівчина спеціально приїхала на Донеччину, аби підшукати кандидаток. Її мішенню були молоді жінки з родин, які потрапили у скрутні життєві обставини. Вербувальниця збирала інформацію про тих, хто мав матеріальні труднощі, обдзвонювала їх та обіцяла їм “золоті гори” в обмін на надання послуг інтимного характеру.

Оперативники викрили зловмисницю та дізналися, що турецький “замовник” обрав одну з кандидаток, та наразі готується її виїзд закордон. “Жертвою” торговців людьми стала 25-річна маріупольчанка, яка залишилася без роботи та сама виховує маленького сина.

Поліцейські документували злочинну діяльність зловмисниці кілька місяців, готуючи операцію по затриманню. Затримували у Запоріжжі, безпосередньо перед вильотом до Києва, звідки дівчина мала вирушити до сонячної країни.

До сусідньої області вирушили кілька груп оперативників. З метою конспірації підозрювана в аеропорт не поїхала, а зустрілася з дівчиною на вулиці. Правоохоронці перекрили район в цьому місці. Посередниця була затримана у момент, коли давала їй інструкції — як проходити митний контроль, як вести себе у Туреччині.

Також встановлено, що зловмисницею було завербовано ще кілька дівчат. Всі вони — жительки Донецької області, які перебували у скрутних життєвих обставинах.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

Санкція статті — від 5 до 12 років позбавлення волі. Суд обрав для зловмисниці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.