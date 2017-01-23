Полицейские Донецкой области сорвали соглашение по торговле людьми

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. Донецкие правоохранители предотвратили продажу девушки в сексуальное рабство в Турцию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Полиция предотвратила продажу девушки в сексуальное рабство в Турцию. Операция проходила в Запорожской области за несколько часов до вылета за границу, где ее уже ждал турецкий сутенер. Задержана организатор секс-бизнеса, которая выбирала в "жертвы" исключительно жительниц из зоны АТО.

Так, 21-летняя жительница Запорожской области решила воспользоваться уязвимым состоянием женщин, пострадавших от войны. Злоумышленница имела связи в Турции и договорилась о поставке девушек, которым была уготована судьба секс-рабынь.

Девушка специально приехала в Донецкую область, чтобы подыскать кандидаток. Ее мишенью были молодые женщины из семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Вербовщица собирала информацию о тех, кто имел материальные трудности, обзванивала их и обещала им "золотые горы" в обмен на предоставление услуг интимного характера.

Оперативники разоблачили злоумышленницу и узнали, что турецкий "заказчик" выбрал одну из кандидаток, и сейчас готовит  ее выезд за границу. "Жертвой" торговцев людьми стала 25-летняя мариупольчанка, которая осталась без работы и сама воспитывает маленького сына.

Полицейские документировали преступную деятельность злоумышленницы несколько месяцев, готовя операцию по задержанию. Задерживали в Запорожье, непосредственно перед вылетом в Киев, откуда девушка должна была отправиться в солнечную страну.

В соседнюю область отправились несколько групп оперативников. В целях конспирации подозреваемая в аэропорт не поехала, а встретилась с девушкой на улице. Правоохранители перекрыли район в этом месте. Посредница была задержана в момент, когда давала ей инструкции - как проходить таможенный контроль, как вести себя в Турции.

Также установлено, что злоумышленницей было завербовано еще несколько девушек. Все они - жительницы Донецкой области, которые находились в трудных жизненных обстоятельствах.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Санкция статьи - от 5 до 12 лет лишения свободы. Суд избрал для злоумышленницы меру пресечения в виде домашнего ареста.

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