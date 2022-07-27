Політолог розповів про механізм боротьби з колаборантами в Раді

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“Є єдиний механізм, згідно з яким людину, яку звинувачують у державній зраді (можна позбавити мандата - ред.)... У нас немає закону поки що про колаборантів. До речі, його треба було б прийняти, тому що можливо це стало б прецедентом стосовно рішень таких людей, які мають представницький мандат. І не лише у Верховній Раді, а й органах місцевого самоврядування у тому числі, бо там є певна кількість депутатів, які також перебігли на бік ворога. Так от, виключити можна на сьогодні за рішенням суду. Це не може вирішити Верховна Рада. Це трошки дивна історія. Але з іншого боку, це закладалося від початку незалежності України як запобіжник, щоб не можна було викинути якогось опозиційного депутата, в чомусь звинувативши. Але на сьогодні маємо негативний наслідок від демократичного, по суті, механізму”, - зазначив Рейтерович.

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Водночас на думку політолога, проросійські нардепи формально можуть підривати легітимність рішень ВР, однак навмисне показово робити цього не будуть.

“Ті, хто присутній у Верховній Раді, і десь там може приховано очікує на прихід росії, або вже остаточно в цьому розчарувалися, або затаїлися і не будуть намагатися якимось чином впливати на рішення і зривати роботу Верховної Ради України”, - зауважив він.

Нагадаємо

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, суд заборонив діяльність низки проросійських політичних партій. Однак у Верховній Раді залишаються народні депутати, які були членами заборонених нині політсил. Зокрема, депутати, які входили до “Опозиційної платформи - за життя” об’єдналися у нові депутатські групи: "Платформа за життя і мир" та “Відновлення України”.

Разом з тим, у Верховній Раді залишаються і деякі колишні члени “Партії регіонів”. Зокрема, нардеп Антон Яценко, який у 2014 році підтримав “диктаторські закони 16 січня”, а зараз розгорнув боротьбу проти місцевої влади на Черкащині. Через це правоохоронців просять перевірити Яценка на колабораціонізм.

Зазначимо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 7318, який пропонує заборонити колишнім “регіоналам”, комуністам та вихідцям із низки антиукраїнських партій балотуватися у президенти, народні депутати та на інші керівні посади.