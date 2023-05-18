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Похорон королеви Єлизавети II обійшовся британському уряду в 200 млн доларів

Похорон королеви Єлизавети II обійшовся британському уряду в 200 млн доларів

Київ • УНН

 • 652294 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Похорон королеви Єлизавети II у вересні 2022 року коштував британському уряду приблизно 161,7 мільйона фунтів стерлінгів (200,5 мільйона доларів), передає УНН.

Деталі

Цифри були опубліковані Міністерством фінансів як частина письмової заяви парламенту Великої Британії та охоплюють період з моменту її смерті 8 вересня до її похорону в Лондоні 19 вересня.

Міністерство внутрішніх справ повідомило про найбільші витрати у розмірі 73,7 мільйона фунтів стерлінгів, за яким слідує Департамент культури, ЗМІ та спорту (DCMS) у розмірі 57,4 мільйона фунтів стерлінгів.

Вартість похорону урядом Шотландії оцінюється в 18,8 мільйона фунтів стерлінгів, що, ймовірно, включає такі події, як поховання в Единбурзі після її смерті в замку Балморал.

Даунінг-стріт заявила, що витрати були використані для забезпечення безперебійного проведення заходу.

"Звичайно, це великий міжнародний захід такого масштабу, і ми хотіли, щоб люди могли віддати шану", - сказав представник уряду.

Інші витрати включають 2,9 мільйона фунтів стерлінгів міністерством оборони, 2,6 мільйона фунтів стерлінгів міністерством транспорту, 2,2 мільйона фунтів стерлінгів урядом Уельсу та 2,1 мільйона фунтів стерлінгів міністерством закордонних справ та у справах Співдружності та Ірландії.

Міністерство фінансів заявило, що витрати включають «повне відшкодування» урядів Шотландії та Уельсу, а також офісу Північної Ірландії, «яке, своєю чергою, вони змогли відшкодувати партнерам, які також зазнали витрат».

Останнє прощання з покійною королевою стало першим державним похороном у країні за більш ніж півстоліття, а останні похорони прем'єр-міністра сера Вінстона Черчилля відбулися в 1965 році.

Доповнення

Похорон королеви-матері у 2002 році коштував більш ніж 5,4 мільйона фунтів стерлінгів — близько 9,3 мільйона фунтів стерлінгів за нинішнім курсом. За традицією їй влаштували урочисті королівські похорони, а не державні.

Похорон Діани, принцеси Уельської оцінюється у суму від 3 до 5 мільйонів фунтів стерлінгів у 1997 році – від 5,5 до 9,2 мільйона фунтів стерлінгів у 2023 році.

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