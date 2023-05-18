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Похороны королевы Елизаветы II обошлись британскому правительству в 200 млн долларов

Киев • УНН

 • 652291 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Похороны королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года стоили британскому правительству примерно 161,7 миллиона фунтов стерлингов (200,5 миллиона долларов), передает УНН.

Детали

Цифры были опубликованы Министерством финансов как часть письменного заявления парламента Великобритании и охватывают период с момента её смерти 8 сентября до её похорон в Лондоне 19 сентября.

Министерство внутренних дел сообщило о самых больших расходах в размере 73,7 миллиона фунтов стерлингов, за которым следует Департамент культуры, СМИ и спорта (DCMS) в размере 57,4 миллиона фунтов стерлингов.

Стоимость похорон правительством Шотландии оценивается в 18,8 миллиона фунтов стерлингов, что, вероятно, включает такие события, как захоронение в Эдинбурге после ее смерти в замке Балморал.

Даунинг-стрит заявила, что расходы были использованы для обеспечения бесперебойного проведения мероприятия.

"Конечно, это большое международное мероприятие такого масштаба, и мы хотели, чтобы люди могли отдать дань уважения", - сказал представитель правительства.

Другие расходы включают 2,9 миллиона фунтов стерлингов министерством обороны, 2,6 миллиона фунтов стерлингов министерством транспорта, 2,2 миллиона фунтов стерлингов правительством Уэльса и 2,1 миллиона фунтов стерлингов министерством иностранных дел и по делам Содружества и Ирландии.

Министерство финансов заявило, что расходы включают «полное возмещение» правительств Шотландии и Уэльса, а также офиса Северной Ирландии, «которое, в свою очередь, они смогли возместить партнерам, которые также понесли расходы».

Последнее прощание с покойной королевой стало первыми государственными похоронами в стране за более чем полвека, а последние похороны премьер-министра сэра Уинстона Черчилля состоялись в 1965 году.

Дополнение

Похороны королевы-матери в 2002 году стоили более чем 5,4 миллиона фунтов стерлингов — около 9,3 миллиона фунтов стерлингов по нынешнему курсу. По традиции ей устроили торжественные королевские похороны, а не государственные.

Похороны Дианы, принцессы Уэльской оцениваются в сумму от 3 до 5 миллионов фунтов стерлингов в 1997 году – от 5,5 до 9,2 миллиона фунтов стерлингов в 2023 году.

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