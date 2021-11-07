Похолодання йде в Україну: синоптики обіцяють дощі і морозні ночі

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“8 листопада вночі у західних та північних, вдень у центральних областях місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, 9 листопада у південній частині та східних областях дощі, на решті території, а 10 листопада в Україні без опадів”, — повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, температура завтра вночі 2-8° тепла, вдень 7-12°, у південній частині 13-17°; впродовж 9-10 листопада в Україні зниження температури вночі до 1-8° морозу, вдень до 1-7° тепла.

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