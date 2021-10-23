У Києві встановлено перший температурний рекорд осені

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За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на 22 жовтня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік.

Мінімальна температура не опустилась нижче +12,0°С, що на 1,0°С тепліше, ніж це було у 1889 році, і вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 8,5°С.

Нагадаємо

За літо у Києві встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них, десять, у червні.

Найхолодніше було на початку календарного літа – 1 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,4°С, а найспекотнішим виявилось 24 червня, коли температура після полудня піднялась до +35,5°С.