В Киеве установлен первый температурный рекорд осени
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Киеве установлен первый температурный рекорд осени. Ночь на 22 октября стала самой теплой за 141 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
Детали
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 22 октября в Киеве оказалась самой теплой за 141 год.
Минимальная температура не опустилась ниже 12,0° С, что на 1,0° С теплее, чем это было в 1889 году, и выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 8,5° С.
Напомним
За лето в Киеве установлено 14 температурных рекордов, большинство из них, десять, в июне.
Холоднее всего было в начале календарного лета - 1 июня, когда температура под утро опустилась до + 7,4° С, а самым жарким оказалось 24 июня, когда температура после полудня поднялась до + 35,5° С.