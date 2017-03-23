А.Геращенко: показаня Д.Вороненкова будуть використані у справі проти В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Екс-депутат Державної Думи Російської Федерації Денис Вороненков, який сьогодні був убитий в центрі Києва, встиг дати письмові свідчення і свідчення під відеофіксацію, які будуть використані у справах проти Віктора Януковича і проти Росії як держави-агресора. Про це в ефірі каналу “112-Україна” повідомив народний депутат Антон Геращенко, передає УНН.
“Денис Вороненков дав письмові покази слідчому і свідчення під відеозапис слідчого судді. Вони будуть в будь-якому випадку використовуватися і в кримінальній справі проти В.Януковича, про заклик В.Януковича до введення військ в Україну, а також проти РФ як держави-агресора, яка захопила частину території нашої країни”, — сказав парламентарій.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.