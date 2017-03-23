А.Геращенко: показаня Д.Вороненкова будуть використані у справі проти В.Януковича

“Денис Вороненков дав письмові покази слідчому і свідчення під відеозапис слідчого судді. Вони будуть в будь-якому випадку використовуватися і в кримінальній справі проти В.Януковича, про заклик В.Януковича до введення військ в Україну, а також проти РФ як держави-агресора, яка захопила частину території нашої країни”, — сказав парламентарій.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.