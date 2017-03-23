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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Геращенко: показания Д.Вороненкова будут использованы в деле против В.Януковича

Киев • УНН

 • 7988 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации Денис Вороненков, который сегодня был убит в центре Киева, успел дать письменные показания и показания под видеофиксацию, которые будут использованы в делах против Виктора Януковича и против России как государства-агрессора. Об этом в эфире канала "112-Украина" сообщил народный депутат Антон Геращенко, передает УНН.

"Денис Вороненков дал письменные показания следователю и показания под видеозапись следственному судье. Они будут в любом случае использоваться и в уголовном деле против Януковича, о призыве В.Януковича к вводу войск в Украину, а также против РФ как государства-агрессора, которое захватило часть территории нашей страны", - сказал парламентарий.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

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