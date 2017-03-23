А.Геращенко: показания Д.Вороненкова будут использованы в деле против В.Януковича

"Денис Вороненков дал письменные показания следователю и показания под видеозапись следственному судье. Они будут в любом случае использоваться и в уголовном деле против Януковича, о призыве В.Януковича к вводу войск в Украину, а также против РФ как государства-агрессора, которое захватило часть территории нашей страны", - сказал парламентарий.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.