А.Геращенко: показания Д.Вороненкова будут использованы в деле против В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации Денис Вороненков, который сегодня был убит в центре Киева, успел дать письменные показания и показания под видеофиксацию, которые будут использованы в делах против Виктора Януковича и против России как государства-агрессора. Об этом в эфире канала "112-Украина" сообщил народный депутат Антон Геращенко, передает УНН.
"Денис Вороненков дал письменные показания следователю и показания под видеозапись следственному судье. Они будут в любом случае использоваться и в уголовном деле против Януковича, о призыве В.Януковича к вводу войск в Украину, а также против РФ как государства-агрессора, которое захватило часть территории нашей страны", - сказал парламентарий.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.