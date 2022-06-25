Погрози іншим державам — це все, що залишилося росії, - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter заявив, що "погрози іншим державам — це все, що залишилося росії". Про це повідомляє УНН.
Деталі
У своєму твіті Дмитро Кулеба зазначив, що Молдова отримує погрози з боку кремля, оскільки втрачає влив на країни після своєї провальної політики.
Цитата
"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з москви. Погрози іншим державам — це все, що залишилося росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі", - заявив міністр МЗС.
Чиновник зазначив, що такі погрози москви "свідчить про слабкість росії".
Нагадаємо
Погрози рф бомбити посольство США в Україні актуалізують питання про закриття неба над Києвом.