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Пограбування на Запоріжжі: невідомі вибили двері будинку та погрожували дівчині ножем

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Запоріжжі двоє зловмисників проникли в будинок, вибили вхідні двері та, погрожуючи дівчині-підлітку, заволоділи майном родини. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

Повідомляється, що 21 грудня близько 2 години ночі до Оріхівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся місцевий мешканець 1980 року народження, який заявив про скоєння розбійного нападу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції.

"Працівники поліції встановили, що близько 2 години ночі двоє невідомих чоловіків вибили вхідні двері в будинку заявника та проникли всередину. В цей час в приміщенні знаходилась неповнолітня дівчинка 2004 року народження. Зловмисники, погрожуючи дитині ножем, заволоділи грошима, золотими виробами та документами. Дівчинка звернулась за допомогою до сусідів, які зателефонували її батьку та викликали поліцію", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на розкриття цього злочину був зорієнтований весь особовий склад відділення поліції.

"Вже за дві години наряд групи реагування патрульної поліції затримав одного з підозрюваних в центрі міста. Другого зловмисника працівники сектору кримінальної поліції відділення поліції виявили за місцем його мешкання. Обидва – місцеві жителі 1994 та 1987 років народження. Наразі підозрювані затримані, їм оголошено про підозру за цей зухвалий злочин", - розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП Олег Григоров.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Волині молодик із ножем напав на поліцейських.

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