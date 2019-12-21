На Волині молодик із ножем напав на поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Луцьку поліцейські стали очевидцями побиття перехожого, а коли вступилися за потерпілого – зловмисник наніс їм ножові поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на сектор комунікації ГУНП Волинської області.
"Учора, 20 грудня, ввечері на проспекті Президента Грушевського у Луцьку двоє поліцейських поза службою стали очевидцями побиття людини. Подія трапилася близько 20 години. Невідомі чоловіки в стані алкогольного сп’яніння заподіяли тілесні ушкодження випадковому перехожому. На захист потерпілого вступилися двоє співробітників поліції, котрі перебували поза службою, знайомий правоохоронців та інші перехожі. Однак, на зауваження поліцейських і небайдужих громадян щодо припинення протиправних дій, зловмисники відреагували агресивно. Один із правопорушників умисно наніс ножові поранення поліцейським. Тілесні ушкодження також отримав знайомий правоохоронців. Одного поліцейського госпіталізували, двох інших потерпілих, після надання медичної допомоги, відпустили", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що зловмисника, який спричинив правоохоронцям ножові поранення, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Ним виявився не судимий 20-річний лучанин. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поліцейські встановили також особи інших зловмисників. Серед них один неповнолітній житель Луцька. Знаряддя скоєння злочину вилучили", - зазначили у секторі комунікації.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який обстріляв поліцейську автівку.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Дніпропетровщині адвокат побив правоохоронця під час рейду із закриття гральних закладів.