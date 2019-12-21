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На Волыни парень с ножом напал на полицейских

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Луцке полицейские стали очевидцами избиения прохожего, а когда заступились за потерпевшего - злоумышленник нанес им ножевые ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУНП Волынской области.

"Вчера, 20 декабря, вечером на проспекте Президента Грушевского в Луцке двое полицейских вне службы стали очевидцами избиения человека. Происшествие случилось около 20 часов. Неизвестные мужчины в состоянии алкогольного опьянения причинили телесные повреждения случайному прохожему. В защиту пострадавшего вступились двое сотрудников полиции, которые находились вне службы, знакомый правоохранителей и другие прохожие. Однако, на замечание полицейских и неравнодушных граждан о прекращении противоправных действий, злоумышленники отреагировали агрессивно. Один и из правонарушителей умышленно нанес ножевые ранения полицейским. Телесные повреждения также получил знакомый правоохранителей. Одного полицейского госпитализировали, двух других пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили", - говорится в сообщении.

Указано, что злоумышленнику, который нанес правоохранителем ножевые ранения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Им оказался не судимый 20-летний житель. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские установили также лица других злоумышленников. Среди них один несовершеннолетний житель Луцка. Орудие совершения преступления изъяли", - отметили в секторе коммуникации.

По данному факту следователи сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает, в частности, 7 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который обстрелял полицейский автомобиль.

Как сообщалось ранее в УНН, в Днепропетровской области адвокат избил милиционера во время рейда по закрытию игорных заведений.

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