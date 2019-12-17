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На Київщині затримали чоловіка, який обстріляв поліцейську автівку та вилучили у нього гранатомети

На Київщині затримали чоловіка, який обстріляв поліцейську автівку та вилучили у нього гранатомети

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який 11 грудня обстріляв поліцейську автівку. Також з його будинку вилучили гранатомети та вибухові пристрої. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.

Під час проведення невідкладного обшуку в оселі його батьків вилучили зброю, зокрема гранатомет та вибухові пристрої.

“Впродовж тижня для пошуку озброєного правопорушника кожного дня було залучено від 70 до 90 поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції та всіх відділень цього регіону, а також спецпідрозділ “Миротворець”, — сказано у повідомленні.

Увесь цей час правоохоронці відпрацьовували найближчі населені пункти, не лише щоб притягнути його до відповідальності, а й щоб запобігти вчиненню ним інших злочинів проти громадськості.

Так, розшукали зловмисника сьогодні, 17 грудня у селі Кулажинці, Полтавської області, там він переховувався в будинку давньої знайомої.

Його затримали працівники Яготинського відділку поліції за підтримки спецпризначинцiв “Корд” в порядку ст. 208 КПК України.

Відкрито 3 кримінальні провадження з ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося напередодні, у місті Яготин чоловік відкрив вогонь рушниці по наряду поліції, а потім втік на мікроавтобусі. Тоді на Київщині поліцейські ввели операції “Грім” та “Сирена”.

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