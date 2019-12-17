На Київщині затримали чоловіка, який обстріляв поліцейську автівку та вилучили у нього гранатомети

КИЇВ. 17 грудня. УНН. На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який 11 грудня обстріляв поліцейську автівку. Також з його будинку вилучили гранатомети та вибухові пристрої. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.