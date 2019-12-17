На Київщині затримали чоловіка, який обстріляв поліцейську автівку та вилучили у нього гранатомети
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який 11 грудня обстріляв поліцейську автівку. Також з його будинку вилучили гранатомети та вибухові пристрої. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
Під час проведення невідкладного обшуку в оселі його батьків вилучили зброю, зокрема гранатомет та вибухові пристрої.
“Впродовж тижня для пошуку озброєного правопорушника кожного дня було залучено від 70 до 90 поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції та всіх відділень цього регіону, а також спецпідрозділ “Миротворець”, — сказано у повідомленні.
Увесь цей час правоохоронці відпрацьовували найближчі населені пункти, не лише щоб притягнути його до відповідальності, а й щоб запобігти вчиненню ним інших злочинів проти громадськості.
Так, розшукали зловмисника сьогодні, 17 грудня у селі Кулажинці, Полтавської області, там він переховувався в будинку давньої знайомої.
Його затримали працівники Яготинського відділку поліції за підтримки спецпризначинцiв “Корд” в порядку ст. 208 КПК України.
Відкрито 3 кримінальні провадження з ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). Досудове розслідування триває.
Як повідомлялося напередодні, у місті Яготин чоловік відкрив вогонь рушниці по наряду поліції, а потім втік на мікроавтобусі. Тоді на Київщині поліцейські ввели операції “Грім” та “Сирена”.