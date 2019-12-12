Операція "Сирена" на Київщині: ловлять зловмисника, який обстріляв поліцейську автівку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В середу, 11 грудня, у місті Яготин чоловік обстріляв поліцейську машину, після чого зник на автомобілі. 12 грудня на Київщині ввели операцію "Сирена" для його пошуку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
Так, після стрілянини чоловік одразу заховався на власному подвір’ї за високим парканом. Потім він зі зброєю сів в автомобіль Opel Vivaro, непомітно виїхав на іншу вулицю з протилежного боку обійстя.
У подальшому цю автівку виявили на одній з вулиць міста. При обшуку у салоні авто поліцейські виявили магазин, 30 набоїв калібру 5,45 мм. Автомобіль та боєприпаси вилучені у якості речових доказів.
"Під час проведення невідкладного обшуку у помешканні зловмисника працівники поліції також вилучили ряд речових доказів: два мобільних телефони, пістолет системи "Наган", 25 набоїв різного калібру, ніж. На подвір’ї вилучено гільзи 12-го калібру. Усі вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз", - повідомили у відділі комунікації.
За фактами скоєних правопорушень поліція відкрила два кримінальних провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
"З метою встановлення місцеперебування зловмисника та його затримання на території 5 районів Київщини за наказом начальника поліції області введено спеціальну поліцейські операцію "Сирена", - додається у повідомленні.
На пошуки втікача орієнтовані наряди поліції, задіяні спецпідрозділи поліції.
Поліція просить громадян не панікувати і з порозумінням віднестися до тимчасових незручностей.
Нагадаємо, на Київщині у місті Яготин чоловік неправильно припаркував авто, на місце викликали поліцію. У цей час невідомий чоловік із рушниці відкрив вогонь по правоохоронцям.