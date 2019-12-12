Операція "Сирена" на Київщині: ловлять зловмисника, який обстріляв поліцейську автівку

КИЇВ. 12 грудня. УНН. В середу, 11 грудня, у місті Яготин чоловік обстріляв поліцейську машину, після чого зник на автомобілі. 12 грудня на Київщині ввели операцію "Сирена" для його пошуку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.