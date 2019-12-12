Операция "Сирена" в Киевской области: ловят злоумышленника, который обстрелял полицейский автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В среду, 11 декабря, в городе Яготин мужчина обстрелял полицейскую машину, после чего скрылся на автомобиле. 12 декабря в Киевской области ввели операцию "Сирена" для его поиска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
Так, после стрельбы мужчина сразу спрятался в собственном дворе за высоким забором. Затем он с оружием сел в автомобиль Opel Vivaro, незаметно выехал на другую улицу с противоположной стороны двора.
В дальнейшем эту машину обнаружили на одной из улиц города. При обыске в салоне авто полицейские обнаружили магазин, 30 патронов калибра 5,45 мм. Автомобиль и боеприпасы изъяты в качестве вещественных доказательств.
"Во время проведения неотложного обыска в квартире злоумышленника работники полиции также изъяли ряд вещественных доказательств: два мобильных телефона, пистолет системы "Наган", 25 патронов различного калибра, нож. Во дворе изъяты гильзы 12-го калибра. Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз ", - сообщили в отделе коммуникации.
По фактам совершенных правонарушений полиция открыла два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
"С целью установления местонахождения злоумышленника и его задержания на территории 5 районов Киевской области по приказу начальника полиции области введена специальная полицейская операция "Сирена", - добавляется в сообщении.
На поиски беглеца ориентированы наряды полиции, задействованы спецподразделения полиции.
Полиция просит граждан не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, в Киевской области в городе Яготин мужчина неправильно припарковал авто, на место вызвали полицию. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка.