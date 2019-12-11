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На Київщині чоловік із рушниці обстріляв поліцейських – введена спецоперація

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Київщині у місті Яготин чоловік неправильно припаркував авто, на місце викликали поліцію. У цей час невідомий чоловік із рушниці відкрив вогонь по правоохоронцям. У місті ввели спецоперацію по затриманню зловмисника. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.

"Через неправильну парковку легкового автомобіля, що загородив проїзд іншим, стався конфлікт. Для з’ясування усіх обставин на місце інциденту одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції. У цей час невідомий чоловік з рушниці відкрив вогонь по правоохоронцям. Після чого стрілок зі зброєю заховався на власному подвір’ї", - сказано у повідомленні.

У результаті стрілянини пошкоджено службовий автомобіль. Поліцейські залишились неушкодженими.

Для затримання озброєного зловмисника керівником поліції області введено поліцейську спецоперацію "Грім".

На місці скоєного правопорушення працюють слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та бійці спецпідрозділу.

Нагадаємо, поліцейські під час спецоперації ліквідували зловмисника, який відкрив вогонь по правоохоронцям.

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