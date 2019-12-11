В Киевской области мужчина из ружья обстрелял полицейских - введена спецоперация
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киевской области в городе Яготын мужчина неправильно припарковал авто, на место вызвали полицию. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. В городе ввели спецоперацию по задержанию злоумышленника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Из-за неправильной парковки легкового автомобиля, который загородил проезд другим, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием скрылся на собственном дворе", - говорится в сообщении.
В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль. Полицейские остались невредимыми.
Для задержания вооруженного злоумышленника руководителем полиции области введено полицейскую спецоперацию "Гром".
На месте совершенного правонарушения работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.
Напомним, полицейские в ходе спецоперации ликвидировали злоумышленника, который открыл огонь по стражам порядка.