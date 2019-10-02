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Під час спецоперації ліквідували іноземця, який стріляв у КОРД

Київ • УНН

 • 36747 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Поліцейські під час спецоперації ліквідували зловмисника, який відкрив вогонь у правоохоронців. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Під час спецоперації ліквідували іноземця, який стріляв у КОРД

"Під час затримання правопорушника, який десять днів тому на Оболоні стріляв у спецпризначенців, вогнепальні поранення отримали двоє працівників КОРДу. Їх доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу", - вказали у поліції.

Подія сталася сьогодні вранці у селі Хотянівка Київської області.

"Поліцейські активно працювали над встановленням зловмисника, який під час перевірки документів, стріляв у спецпризначенців. Тож після комплексу оперативних заходів і слідчих дій нам вдалося встановити особу правопорушника, це - громадянин Грузії, який засуджений на території іншої держави до 22-х років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї. Згодом ми з'ясували, що він може переховуватися у селі Хотянівка на Київщині. За погодженням із прокуратурою була спланована спецоперація для його затримання", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, який перебуває на місці події.

За його словами, до будівельного вагончика, де він міг перебувати, прибули правоохоронці на поліцейському авто і запропонували здатися. Однак зловмисник почав стріляти у правоохоронців із двох пістолетів.

"У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрільця. При цьому правопорушник поранив двох спецпризначенців, їх доставили у лікарню для надання необхідної допомоги", - зазначив він.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області.

Нагадаємо, у Полтаві звільнили поліцейського, який підозрюється у побитті жінки та чоловіка у стані сп'яніння.

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