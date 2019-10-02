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Во время спецоперации ликвидировали иностранца, который стрелял в КОРД

Киев • УНН

 • 36747 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Полицейские в ходе спецоперации ликвидировали злоумышленника, который открыл огонь по правоохранителям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Во время спецоперации ликвидировали иностранца, который стрелял в КОРД

"Во время задержания правонарушителя, который десять дней назад на Оболони стрелял в спецназовцев, огнестрельные ранения получили двое сотрудников КОРДа. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь", - указали в полиции.

Происшествие произошло сегодня утром в селе Хотяновка Киевской области.

"Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов, стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланирована спецоперация по его задержанию", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который находится на месте происшествия.

По его словам, к строительному вагончики, где он мог находиться, прибыли правоохранители на полицейском авто и предложили сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

"В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи", - отметил он.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.

Напомним, в Полтаве освободили полицейского, подозреваемого в избиении женщины и мужчины в состоянии опьянения.

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