Во время спецоперации ликвидировали иностранца, который стрелял в КОРД
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Полицейские в ходе спецоперации ликвидировали злоумышленника, который открыл огонь по правоохранителям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Во время задержания правонарушителя, который десять дней назад на Оболони стрелял в спецназовцев, огнестрельные ранения получили двое сотрудников КОРДа. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь", - указали в полиции.
Происшествие произошло сегодня утром в селе Хотяновка Киевской области.
"Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов, стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это - гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланирована спецоперация по его задержанию", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который находится на месте происшествия.
По его словам, к строительному вагончики, где он мог находиться, прибыли правоохранители на полицейском авто и предложили сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.
"В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи", - отметил он.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.
Напомним, в Полтаве освободили полицейского, подозреваемого в избиении женщины и мужчины в состоянии опьянения.