На Киевщине задержали мужчину, который обстрелял полицейский автомобиль и изъяли у него гранатометы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киевской области правоохранители задержали мужчину, которому 11 декабря обстрелял полицейский автомобиль. Также из его дома изъяли гранатометы и взрывные устройства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
При проведении неотложного обыска в доме его родителей изъяли оружие, в частности гранатомет и взрывные устройства.
“В течение недели для поиска вооруженного правонарушителя каждый день было привлечено от 70 до 90 полицейских Переяслав-Хмельницкого отделения полиции и всех отделений этого региона, а также спецподразделение “Миротворец”, — говорится в сообщении.
Все это время правоохранители отрабатывали ближайшие населенные пункты, не только чтобы привлечь его к ответственности, но и чтобы предотвратить совершение им иных преступлений против общественности.
Так, разыскали злоумышленника сегодня, 17 декабря в селе Кулажинцы, Полтавской области, там он скрывался в доме старой знакомой.
Его задержали сотрудники Яготинского отделения полиции при поддержке спецпризначинцiв “Корд” в порядке ст. 208 УПК Украины.
Открыто 3 уголовных производства ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось накануне, в городе Яготин человек открыл огонь ружья по наряду полиции, а затем скрылся на микроавтобусе. Тогда на Киевщине полицейские ввели операции “Гром” и “Сирена”.