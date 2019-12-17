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На Киевщине задержали мужчину, который обстрелял полицейский автомобиль и изъяли у него гранатометы

На Киевщине задержали мужчину, который обстрелял полицейский автомобиль и изъяли у него гранатометы

Киев  •  УНН

 • 12194 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Киевской области правоохранители задержали мужчину, которому 11 декабря обстрелял полицейский автомобиль. Также из его дома изъяли гранатометы и взрывные устройства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

При проведении неотложного обыска в доме его родителей изъяли оружие, в частности гранатомет и взрывные устройства.

“В течение недели для поиска вооруженного правонарушителя каждый день было привлечено от 70 до 90 полицейских Переяслав-Хмельницкого отделения полиции и всех отделений этого региона, а также спецподразделение “Миротворец”, — говорится в сообщении.

Все это время правоохранители отрабатывали ближайшие населенные пункты, не только чтобы привлечь его к ответственности, но и чтобы предотвратить совершение им иных преступлений против общественности.

Так, разыскали злоумышленника сегодня, 17 декабря в селе Кулажинцы, Полтавской области, там он скрывался в доме старой знакомой.

Его задержали сотрудники Яготинского отделения полиции при поддержке спецпризначинцiв “Корд” в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто 3 уголовных производства ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось накануне, в городе Яготин человек открыл огонь ружья по наряду полиции, а затем скрылся на микроавтобусе. Тогда на Киевщине полицейские ввели операции “Гром” и “Сирена”.

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