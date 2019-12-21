Ограбление на Запорожье: неизвестные выбили дверь дома и угрожали девушке ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Запорожье двое злоумышленников проникли в дом, выбили входную дверь и, угрожая девушке-подростку, завладели имуществом семьи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
Сообщается, что 21 декабря около 2:00 ночи в Ореховского отделения полиции ГУНП в Запорожской области обратился местный житель 1980 года рождения, который заявил о совершении разбойного нападения. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции.
"Работники полиции установили, что около 2:00 ночи двое неизвестных мужчин выбили входную дверь в доме заявителя и проникли внутрь. В это время в помещении находилась несовершеннолетняя девочка 2004 года рождения. Злоумышленники, угрожая ребенку ножом, завладели деньгами, золотыми изделиями и документами. Девочка обратилась за помощью к соседям, которые позвонили ее отцу и вызвали полицию", - говорится в сообщении.
Указано, что для раскрытия этого преступления был ориентирован весь личный состав отделения полиции.
"Уже через два часа наряд группы реагирования патрульной полиции задержал одного из подозреваемых в центре города. Второго злоумышленника сотрудники сектора криминальной полиции отделения полиции обнаружили по месту его проживания. Оба - местные жители 1994 и 1987 года рождения. Сейчас подозреваемые задержаны, им объявлено о подозрении за это дерзкое преступление", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника ГУНП Олег Григоров.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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