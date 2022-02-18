Погода не дозволяє використовувати БПЛА в зоні військових дій — командувач ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Командувач операції Об’єднаних сил, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк ефірі ток шоу “Право на владу” пояснив чому на даний момент українські військові не застосовують безпілотники, зокрема і Байрактари, повідомляє УНН.
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“На даний момент погода не дозволяє використовувати безпілотні летальні апарати”, — заявив Павлюк.
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