Погода не позволяет использовать БПЛА в зоне военных действий — командующий ООС

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15 марта, 19:03 • 91063 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124956 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114671 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109004 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100070 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95665 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83642 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117375 просмотра

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14 марта, 19:57 • 124486 просмотра

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14 марта, 19:56 • 126857 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Командующий Операции Объединенных сил, генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк в эфире ток шоу “Право на власть” объяснил почему на данный момент украинские военные не применяют беспилотники, в том числе и Байрактары, сообщает УНН.

Цитата

“На данный момент погода не позволяет использовать беспилотные летальные аппараты”, — заявил Павлюк.

Напомним

Пророссийские боевики из-за возможного обострения ситуации готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области (ОРДО).

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