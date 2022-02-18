Погода не позволяет использовать БПЛА в зоне военных действий — командующий ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Командующий Операции Объединенных сил, генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк в эфире ток шоу “Право на власть” объяснил почему на данный момент украинские военные не применяют беспилотники, в том числе и Байрактары, сообщает УНН.
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“На данный момент погода не позволяет использовать беспилотные летальные аппараты”, — заявил Павлюк.
Напомним
Пророссийские боевики из-за возможного обострения ситуации готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области (ОРДО).